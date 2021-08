Sanremo: caos gambero rosso, Di Muro “Perplessità sull’interpretazione della Capitaneria, stiamo lavorando con il Ministero”

Sono ore di tensione al porto di Sanremo per la delicata questione gambero rosso. Prima lo stop alla pesca, poi uno spiraglio, poi di nuovo lo stop da domani. E i pescatori, comprensibilmente preoccupati, attendono risposte davanti alla Capitaneria.

Tra i rappresentai politici maggiormente esposti in merito c’è l’On. Flavio Di Muro (Lega) che proprio ieri aveva rassicurato la categoria con l’annuncio di una proroga al 5 settembre che, però, non sembra essere stata recepita dalla Guardia Costiera.

“Insieme all’On. Lorenzo Viviani ho sentito la Capitaneria di Sanremo e ho espresso perplessità sull’interpretazione, stiamo lavorando per averne una autentica da parte del Ministero competente - commenta l’On. Flavio Di Muro ai nostri microfoni - credo che non ci siano dubbi e che si possa permettere ai pescatori di continuate l’attività specie in un momento così importante, ricordando che questa pesca interessa non solo le aziende, ma anche tutto il turismo”.

“Per me non ci sono dubbi interpretativi e spero che il Ministero possa confermare alla Capitaneria che ha avuto dubbi e che questi pescatori possano tornare già da domani a fare il loro lavoro come è accaduto con altre Capitanerie” conclude Di Muro. Novità sono attese già dalle prossime ore.