Proroga fino al 5 settembre per la pesca del gambero, Di Muro "Soluzione temporanea che salva aziende"

Evitato lo stop alle imbarcazioni che svolgono la pesca prevalente del gambero di profondità prorogando l’attività al 5 settembre. Una notizia molto attesa dal comparto pesca ligure e in particolare della provincia di Imperia.

"Una soluzione temporanea utile per trovare il modo di evitare il blocco che comporterebbe il fallimento di molte aziende locali. - così commenta l'on. Flavio Di Muro della Lega - Ringrazio il collega on. Lorenzo Viviani e il vicepresidente della Regione Alessandro Piana che hanno collaborato con il ministero per addivenire a questa soluzione. Come Lega abbiamo già presentato interrogazioni e richieste al Ministero e all’Unione Europea per superare definitivamente queste imposizioni così dannose, per i pescatori del Gambero Rosso di Sanremo e per l'economia legata a questa attività".