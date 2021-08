Docce fuori uso sulle spiagge pubbliche di Ventimiglia: per il Comune sono atti vandalici, ma intanto la 'pezza' la mette un turista di Milano

Docce non funzionanti sulle spiagge a Ferragosto. Sembra impossibile ma è quello che è accaduto a Ventimiglia. Durante il fine settimana, con il pienone a Ponente, il problema si è verificato lungo le spiagge pubbliche della città di confine, con le docce a disposizione dei bagnanti che erano a secco. Molte, tra l'altro, non funzionano ormai da tempo, tanto che in un caso è servito l'intervento volontario di un turista milanese per la riparazione.