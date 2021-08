Bordighera sempre più 'green': approvato il bando esplorativo per le colonnine di ricarica elettrica

La giunta bordigotta ha approvato il bando esplorativo al fine di valutare operatori economici interessati nel lavoro di installazione, sul territorio comunale, di colonnine funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici.



Le aree in cui verranno diffuse le nuove colonnine dovranno essere: il parcheggio pubblico del compendio ospedaliero Saint Charles, parcheggio pubblico piazzale dei Piani, quello in piazza Eroi della Libertà, piazza Garibaldi, piazza De Amicis e l'area pubblica, via Marinai d'Italia.



Una Bordighera sempre più 'green' che guarda al futuro e promuove la salvaguardia dell'ambiente, obiettivo dell'amministrazione, attuando piani per la difesa del suolo atti a ridurre l'inquinamento.