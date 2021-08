Sanremo: nel weekend di Ferragosto la 'gabbia' di un cantiere in mezzo a via Matteotti, che brutta! (Foto)

A Sanremo è tutto pronto per vivere il weekend estivo più importante della stagione. Tra ‘Green Pass’ e problemi dettati dal Covid che, purtroppo, si sono accentuati negli ultimi giorni, la città dei fiori è pronta per accogliere l’urto dei turisti, già tra l’altro presenti in massa da molti giorni.

Locali tutti aperti, spiagge stracolme e anche una manifestazione che, nel weekend proporrà i primi saldi dell’estate ma, purtroppo, c’è un piccolo (ma grande) neo, che siamo costretti a sottolineare. Si tratta di una gabbia di fronte a palazzo Borea D’Olmo, ma che riguarda un altro cantiere, quello di via Gaudio.

Un lavoro importante ma, proprio per questo, in molti si sono lamentati del fatto che, proprio di fronte sia stata lasciata la ‘gabbia’ con del materiale, proprio nel fine settimana di Ferragosto. Davvero un peccato per una situazione degradante sul piano turistico, presente da una decina di giorni.