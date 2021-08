San Bartolomeo al Mare: messo in sicurezza un dissesto, riaperta via Chiappa in borgata San Simone (Foto)

È stato riaperto completamente ieri il tratto di strada di via Chiappa in borgata San Simone, interessato da metà luglio dai lavori di messa in sicurezza. L'impresa 'TP perforazioni' ha provveduto a terminare i lavori in circa un mese, molto meno del previsto.

"Voglio ringraziare l'impresa e i tecnici che si sono prodigati per terminare rapidamente l'intervento - spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare - consentendo di recuperare due mesi di tempo. Ci sono stati alcuni disagi per via dei semafori, ma ora è tutto risolto".