Coronavirus: in provincia crescono ancora positivi (+61) e ricoverati, il totale dei contagiati è oltre quota 500

Continuano a crescere i numeri dell’emergenza covid in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore in Asl 1 si sono registrati 61 nuovi positivi per un totale dei contagiati che arriva a quota 521. In Liguria i nuovi positivi sono 164 per un totale di quasi 3.000, per un tasso di positività pari al 5,39%. Morto al San Martino un uomo di 84 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.490.280 (+3.039)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 501.753 (+3.515)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.923 (+164)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.960 (+72)

Casi per provincia di residenza

Imperia 521 (+61)

Savona 309 (+23)

Genova 1.329 (+61)

La Spezia 475 (+18)

Residenti fuori regione o estero 67

Altro o in fase di verifica 259

Totale 2.960

Ospedalizzati: 70 (+5); 13 in terapia intensiva

Asl 1 - 22 (+1); 2 in terapia intensiva

Asl 2 - 12; 1 in terapia intensiva

Galliera - 8; 4 in terapia intensiva

Gaslini - 4 (+2)

Asl 4 - 5; 1 in terapia intensiva

Asl 5 - 5; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.575 (+42)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.593 (+91)

Deceduti: 4.370 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 364

Asl 2 - 267

Asl 3 - 529

Asl 4 - 123

Asl 5 - 282

Totale - 1.565

Dati vaccinazioni 12/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.990.025

Somministrati: 1.847.165

Percentuale: 93%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni