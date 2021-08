Sanremo: confermati due casi di positività al Covid in un ristorante, cucina fermata per 10 giorni

Sono stati confermati due casi di positività al Covid, in cucina al ristorante Mediterranèe di Sanremo (QUI) che, nelle scorse ora ha annunciato sui propri canali social di aver sospeso il servizio cucina, per una quarantena preventiva tra i dipendenti.

Si tratta di due cuochi che, essendo risultati positivi, dopo la conferma dei tamponi hanno portato i titolari di sospendere il servizio di cucina, da ieri al 20 agosto. “Abbiamo ponderato questa decisione – viene scritto in una locandina dalla direzione del locale – per tutelare voi e la vostra salute ma anche per poter tornare a offrire un servizio completo, più forti di prima”.

Il locale manterrà in questi giorni solo il servizio bar e l’attigua piscina. L’Asl, insieme ai titolari del locale, stanno svolgendo le indagini per risalire a chi è entrato in contatto con i due risultati poi contagiati.