Bordighera: Interpellanza del Consigliere Sapino "L'Amministrazione non chiede i fondi per la protezione delle spiagge"

Il Consigliere comunale di opposizione a Bordighera, Stefano Sapino, ha presentato una interpellanza al Sindaco Ingenito e al Presidente del Consiglio Marco Farotto, rappresentando le lamentele di alcuni esercenti degli stabilimenti balneari, per i problemi inerenti le spiagge e dei numerosi contributi a fondo perso, messi a disposizione in questi anni dalla Protezione Civile Nazionale (250 milioni di euro per la Liguria) e dei futuri finanziamenti del Recovery Fund (circa 2 miliardi di euro) per la difesa del territorio a livello nazionale.

Secondo Sapino, dal 2011 ad oggi “A eccezione dell’intervento tampone di emergenza eseguito nel 2018 nel tratto tra Sant’Ampelio e i Bagni Corallo, non sono più stati realizzati interventi per la difesa delle spiagge, per dare continuità al progetto preliminare del 2000-2001. I fondi ci sono stati e ci saranno, bisogna chiederli. Dopo la mareggiata di ottobre 2018, la Protezione Civile Nazionale ha stanziato per la Liguria 250 milioni di euro per la difesa della costa per il 21/22 ma, Bordighera ha usufruito solo di un milione di euro circa per il molo di Sant’Ampelio e per la manutenzione straordinaria della diga portuale”.

Secondo Sapino non sono stati richiesti contributi a fondo perso per la ricostruzione e la difesa delle spiagge: “I Comuni che hanno richiesto i contributi hanno ricevuto una media di circa 5 milioni di euro in due anni mentre, il nostro ha percepito finanziamenti per circa 250.000 euro per la progettazione esecutiva della protezione delle spiagge da Sant’Ampelio al molo del Kursaal. In questi ultimi due anni sono stati persi per le spiagge, perché non richiesti, circa 4-5 milioni di euro. Mi risulta che per la difesa del territorio nazionale, ci saranno a disposizione circa 2 miliardi di euro del Recovery Fund, che sta per uscire ed eventualmente finanziamenti europei. Nel 2018 è stato redatto il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica, poi approvato dalla Regione, con cui è possibile richiedere i finanziamenti dei lavori. Avete chiesto i finanziamenti per il progetto, ma non sono stati chiesti i fondi per finanziare i lavori”.

Sapino ha terminato il documento chiedendo se, con questo progetto approvato sia stata fatta la richiesta di finanziamenti (dopo il 2018)a Regione, Ministero delle Infrastrutture e altri ministeri competenti: “Avete già perso, perché non richiesti, i finanziamenti 21-22, quindi cercate di non farvi scappare quelli del Recovery Fund. E’ necessario che l’Amministrazione si informi come ottenerli ma, quali strategie avete programmato per poter usufruire dei fondi?”

L’interpellanza verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale della città delle palme.