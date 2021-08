Imperia: la maggioranza sull'Aurelia Bis "Mentre gli altri si perdono in parole, il sindaco Scajola fa i fatti"

"La notizia dell'inserimento dell'Aurelia Bis di Imperia tra le 45 opere strategiche da parte del Governo dimostra una volta di più la differenza tra chi è impegnato a fare parole e chi, come il sindaco Scajola, a mantenere la parola data”.

Intervengono in questo modo i capigruppo di maggioranza in Consiglio (Ino Ramoino, Daniele Ciccione e Orlando Baldassarre), commentando la notizia (QUI) dell’inserimento dell’Aurelia Bis di Imperia nelle 45 opere strategiche dal paese. “Il Sindaco – proseguono - aveva promesso in campagna elettorale che avrebbe messo tutto il suo impegno per far sentire la voce di Imperia più forte sui tavoli europei, nazionali e regionali. Le decine e decine di milioni di euro arrivate per opere pubbliche, in corso o di prossima apertura, sono la dimostrazione che la promessa è stata mantenuta a pieno. Anzi, si è andati oltre le aspettative. Perché se era immaginabile che le capacità amministrative del Sindaco avrebbero permesso di vincere tanti bandi e portare a casa tanti finanziamenti, nessuno avrebbe scommesso un euro sull'Aurelia Bis. Un'opera fondamentale per liberare Imperia dal traffico e darle una viabilità degna di una città in forte sviluppo”.

“Ci auguriamo anche noi che – terminano i Capigruppo - alla nomina del commissario faccia seguito in tempi brevi il finanziamento da parte del Governo. Nel frattempo permetteteci di dire che siamo orgogliosi di sostenere questo sindaco e questa Amministrazione. Mentre gli altri si perdono in parole, noi preferiamo i fatti”.