Bordighera: tanti turisti e residenti alla Giornata Commerciale del Ribasso (Foto)

Grande partecipazione da parte di residenti e turisti ieri alla Giornata Commerciale del Ribasso. Via Vittorio Emanuele, corso Italia, via Libertà, con tantissimi banchi per un centro città gremito di persone intente negli acquisti, molti curiosi e intrattenimento per i più piccoli.

Abbigliamento, artigianato e spazio anche all'antiquariato e a prodotti enogastronomici del territorio e non. La filodiffusione ha accompagnato la manifestazione proponendo brani musicali e interventi dello speaker.

Offerte e merce scontata hanno attirato i consumatori durante l'arco della giornata che è cominciata alle 8 e si è conclusa alle 20.

Strada chiusa al traffico e obbligo di mascherina, regola che è stata ampiamente rispettata e in alcuni casi il richiamo è arrivato dagli stessi partecipanti che hanno invitato all'utilizzo della protezione chi ne era sprovvisto.