Imperia: Songwriters Night, domani appuntamento con Chiara Ragnini e Giovanni Peirone

L’Associazione Culturale Imperia Musicale, al lavoro sulla sesta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, torna ad offrire serate di ottima musica originale, in collaborazione con il Bar 11 di piazza De Amicis. Ospiti della seconda Songwriters Night, prevista per domenica 8 agosto dalle 21, due artisti del panorama musicale imperiese.



"Sul palco saliranno: la pluripremiata artista ligure Chiara Ragnini, che farà ascoltare i brani dell'EP "Disordine" uscito lo scorso ottobre pescando anche a mani basse dai due dischi precedenti, La Differenza e Il Giardino di Rose, e Giovanni Peirone, cantautore imperiese e professore di lettere che ha militato in diverse formazioni, fra le quali ricordiamo la collaborazione con la cantante e bassista Francesca Pilade, e che proporrà, oltre a brani del suo repertorio, anche un assaggio dell'ultimo album Non è niente - Peirone Canta Priano. - spiegano gli organizzatori - Ci sarà spazio anche per gli artisti che vorranno presentare il proprio progetto musicale attraverso il format Palco Aperto: per partecipare è sufficiente prenotarsi qui:http://bit.ly/palco-aperto-imperia-musicale".