Ospedaletti conquista finanziamento per le scuole, Cimiotti "Avremo un plesso completo e moderno dal nido alle secondarie"

Ospedaletti riceverà 1.474.465,22 di finanziamento nell'ambito del bando per opere di ristrutturazione, riqualificazione, costruzione e/o messa in sicurezza di edifici scolastici. L'amministrazione comunale del sindaco Daniele Cimiotti aveva presentato un progetto per la scuola De Amicis di Corso Marconi.



Il progetto è stato inserito nella graduatoria di quelli che verranno finanziati. Alla somma attribuita, il Comune di Ospedaletti dovrà impegnare 77.603,43 euro. Soddisfatto il sindaco: “Con questo finanziamento saremo in grado di avere un plesso scolastico completo e moderno".



"Potremo ospitare bambine e bambini dall'asilo nido sino alle scuole secondarie, facilitando anche la vita dei genitori di questi piccoli alunni” - conclude Cimiotti.