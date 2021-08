Santo Stefano al Mare: grande successo per la prima delle tre serate dedicate a 'Santo Stefano Jazz'

Grande successo, ieri 5 agosto, per la prima delle tre serate dedicate a 'Santo Stefano Jazz' fortemente voluto dall'amministrazione comunale.

Maria Teresa Garibaldi, Assessore alla cultura e manifestazioni di Santo Stefano al Mare commenta: “Un evento all'insegna della musica e dell’estate, che trova nel suggestivo scorcio di Santo Stefano al Mare, un palcoscenico unico. Il grande successo di ieri sera, che siamo sicuri caratterizzerà tutta la rassegna, è una importante conferma delle scelte del nostro calendario estivo, strutturato in un’ottica di sicurezza senza rinunciare al divertimento. Eventi come 'Santo Stefano Jazz', in cui la nostra amministrazione ha creduto e investito, sono un importante volano di promozione turistica culturale”.

A seguire il sound del jazz contemporaneo del trio “Irsu Project” di ieri sera, oggi alle 21.30 in piazza Baden Powell si esibiranno gli “UM A Zero TRIO”, formazione composta da: Valbilene Coutinho voce e percussioni, Riccardo Anfosso chitarre, Enzo Cioffi batteria e percussioni. Alla cantante madre lingua si sono aggiunti due musicisti amanti da sempre delle composizioni ed atmosfere brasiliane.



Infine sabato 7 Agosto sarà la serata di “Un te’ per tre”, un gruppo inedito, creato per l'occasione dall'acclamato contrabbassista di fama internazionale Rosario Bonaccorsi insieme al sassofonista di livello mondiale Emanuele Cisi e d Eleonora Strino, nuova rising star della chitarra jazz italiana.

Direttore artistico dell’evento, a ingresso libero, è Paolo D’Aloisio.