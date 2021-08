Sanremo, questa sera la ‘prima’ di Rock in the Casbah 2021. Sul palco di piazza Borea d’Olmo: Pepè, Filodiretto e Steve Foglia

Per il secondo anno consecutivo Rock in the Casbah deve cambiare sede, ma non perde lo spirito che ne ha fatto la manifestazione live più longeva del Ponente. Ci si sposta in piazza Borea d’Olmo per rispettare a pieno le norme anti covid, il tutto in attesa di tornare a ‘casa’ in piazza San Costanzo, nella Pigna.

L’edizione 2021 è un omaggio alla musica locale, ai gruppi che per tanti mesi sono rimasti inattivi e che tanto hanno patito per l’emergenza sanitaria. Lo stop ai concerti ha fermato chi con la musica vive e chi la fa per passione, i tanti musicisti di zona che ora stanno lentamente tirando ad assaporare l’emozione del live.

E così questa sera si inizia, dalle 21.30 in piazza Borea d’Olmo. Sul palco allestito dal Comune saliranno tre importanti realtà di zona: Pepè, Filodiretto e la Steve Foglia Society.

Ingresso gratuito. Prenotazioni cliccando QUI.