Sanremo: prima manifestazione con il 'Green Pass', lo esibiscono gli spettatori di 'Rock in the Casbah' (Foto)

Prima manifestazione musicale con accesso condizionato dall'esibizione del ‘Green Pass’ questa sera a Sanremo. E’ accaduto in piazza Borea D’Olmo dove, per la consueta rassegna estiva di Rock in The Casbah, c’è stato un gran da fare per gli steward dei Ranger d'Italia impegnati nel controllo pass, con l'apposita app governativa.

Il tutto con la supervisione delle forze dell'ordine che con discrezione erano presenti sul posto per evitare inutili proteste o azioni di disturbo da parte di qualche facinoroso.