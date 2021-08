Riva Ligure: grande successo per Roberta Schira e Raffaella Fenoglio ospiti della rassegna Sale in Zucca

Prosegue con successo la rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure, che ha proposto ieri sera una serata con due bravissime scrittrici, che hanno affascinato ed emozionato il pubblico numeroso che le ha seguite con grande attenzione e le ha lungamente applaudite.

Con la conduzione del giornalista Claudio Porchia sono stati presentati i libri “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira, cui è stato attribuito il prestigioso riconoscimento di Libro da Gustare

La scrittrice di Vallebona con il suo “taccuino delle parole perdute” ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un mondo di parole poco usate o del tutto scomparse dall’uso quotidiano. Con la scrittrice e giornalista del Corriere della Sera ed il suo “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” si è affrontato il tema di come mettere d’accordo onnivori e vegani con un’alimentazione etica e tollerante, che combini allevamento sostenibile e profitto, piacere della tavola e impatto ambientale zero.

La serata è stata anche l’occasione per consegnare a Roberta Schira il premio Libro da Gustare che l’Associazione Ristoranti della Tavolozza ogni anno consegna al libro che nel settore dell’editoria gastronomica ha dato un contributo importante alla crescita culturale del settore. Non sono mancate riflessioni sul futuro della ristorazione e sull’evoluzione della critica enogastronomica di una giornalista controcorrente, ma sempre competente e preparata, che propone di vivere in serenità i momenti conviviali scegliendo a casa come al ristorante un’alimentazione etica che combini allevamento sostenibile e profitto, gusto per il cibo e impatto ambientale zero. La ricerca di una sostenibilità ambientale passa anche da una cucina circolare dove non ci sono scarti, ma tutto è una risorsa alimentare da valorizzare.

La serata è stata impreziosita dai brevi interventi musicali della bravissima Marisa Fagnani, che ha dedicato alle due autrici alcune famose melodie.

La rassegna Sale in Zucca propone per martedì 10 agosto una serata dedicata alla scoperta di una eccellenza del territorio con “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con i rappresentanti dell’Associazione produttori Moscatello di Taggia

Il programma per il mese di agosto prevede i seguenti incontri:

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.