La notte di San Lorenzo a Cervo, il borgo dei desideri nella notte più magica dell’estate

Il Comune di Cervo partecipa all’iniziativa dell’associazione Borghi più belli d’Italia pensata per la notte di San Lorenzo del 10 agosto: Il Borgo dei desideri. Una serata estiva magica da trascorrere con il naso all’insù, cercando stelle candenti, e come da tradizione esprimendo un desiderio. Lo si potrà fare dalle 21.00 alle 23.30 alla Marina di Cervo in zona Pilone dove per l’occasione la Proloco Progetto Cervo allestirà un gozzo con reti da pesca e luci al quale attaccare il proprio desiderio scritto all’apposita postazione allestita ad hoc.

I desideri, tutti anonimi e contraddistinti da un numero, saranno selezionati da una giuria di tre persone che decreterà il vincitore per originalità e suggestione, reso noto all’associazione Borghi più belli d’Italia e che parteciperà così alla selezione di un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (weekend di due giorni/1 notte) per due persone. I desideri vincitori raccolti in tutta Italia saranno pubblicati insieme alla foto del Borgo dove sono stati espressi sui canali social dell’Associazione.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole Covid vigenti.