Imperia: il Sindaco Scajola conferma "Il Ministro Garavaglia inaugurerà le Vele d'Epoca' di settembre

“Faremo le ‘Vele d’Epoca’ per la mia tenacia e per il fatto che ho particolarmente insistito, affinchè si organizzassero per il 2021, dopo lo stop dell’anno scorso a causa del Covid”. Lo ha detto oggi, nel corso di un’intervista rilasciata a Maurilio Giordana su Radio Onda Ligure, il Sindaco di Imperia Claudio Scajola.

Il primo cittadino imperiese ha anche confermato che all’inaugurazione sarà presente il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, da sempre vicino alla zona imperiese anche per le sue tante vacanze a Diano Marina. Sarà sicuramente un motivo d’orgoglio in più per Imperia che, come tante altre località, sta cercando di ripartire anche in chiave manifestazioni e le ‘Vele d’Epoca’ sono ovviamente tra le più attese.

Il Sindaco ha confermato che, ad oggi sono 50 le imbarcazioni che hanno già dato il proprio assenso per la partecipazione e che c’è una risposta molto favorevole nell’ambiente marino. C’è grande fiducia, quindi, per proporre a inizio settembre un momento davvero importante per la nautica e per il turismo del capoluogo e dell’intero Ponente.

Claudio Scajola aveva ufficializzato l'edizione 2021 delle Vele d'Epoca a inizio giugno, con lo svolgimento dal 2 al 5 settembre, a margine della presentazione delle manifestazioni estive. Scajola aveva sgombrato il campo dai dubbi sulla volontà di organizzarla, anche se risentirà del forte ritardo con cui è partita. “Vogliamo fortissimamente fare le Vele d'Epoca e mi interessano poco i problemi - ha commentato Scajola - l'anno scorso non si sono fatte per le difficoltà dovute al Covid, ma non possiamo non farle per due anni consecutivi perché correremmo il rischio di vedere morire questa manifestazione”.