Diano Marina: tutto pronto per ‘6 alle 6 – Diano all’alba’, gara per tutti di domenica mattina

Si svolge domenica prossima a Diano Marina l’ormai famosa corsa ‘6 alle 6 – Diano all’alba’, una gara aperta a tutti, che vedrà la partenza dal Molo delle Tartarughe alle 6 del mattino.

A due giorni dalla manifestazione, che si propone come da sua abitudine sempre gioiosa e divertente, abbiamo incontrato Cristian Mallardo, uno dei membri del comitato organizzativo: “Ci si potrà iscrivere entro l’8 agosto per una gara con un percorso molto semplice e molto gradevole ma anche divinamente panoramico in quanto si percorrerà su una parte di lungomare. Si partirà tutti insieme all'alba alle 6 dal Molo (vedrete i gonfiabili posizionati nell'area della partenza) dirigendosi sulla passeggiata mare in direzione via Torino (verso la strada ‘Incompiuta’). Proseguendo si gira 200 metri prima del cancello di Imperia e si continua poi sulle Vie Sant'Elmo e Agnese, oltrepassando il passaggio a livello in direzione via Mortula, per poi riprendere nuovamente la passeggiata mare di Diano e arrivare al traguardo molo delle Tartarughe”.

In tutto sono 6 km per una corsa libera ed aperta a tutti: famiglie, nonni, amici pelosi. Il costo dell'iscrizione è di euro 15. La gara-camminata è un'occasione per stare tutti insieme, ma nel rispetto delle regole sanitarie. All’attop dell’iscrizione verrà omaggiata una maglia tecnica per la gara, un pettorale e un sacchetto ristoro ‘take away’. Saranno garantiti fino a 400 pettorali e saranno premiati le prime tre donne e i primi tre uomini.

Sebbene il percorso di gara sia ben segnalato, gli organizzatori chiedono volontari lungo il percorso per dare indicazioni di gara. La gara sarà animata da Carmine speaker che, oltre ad informare in tempo reale sull'andamento della manifestazione, intratterrà il pubblico con interviste ai partecipanti.

“Raccomandiamo a tutti, per questioni prettamente organizzative, la massima puntualità. Per chi arriva in macchina può sfruttare le aree parcheggio di piazza J. Virgilio a 100 metri dalla manifestazione. Per iscriversi ci si può rivolgere al comitato, questa sera e domani, dalle 21 alle 23 in via Genova a Diano Marina vicino alla chiesa. Domenica mattina sul molo delle tartarughe dalle 4 del mattino e fino a mezz'ora prima della gara (5.30). Ci si può iscrivere anche via telefono o whatsapp, entro le 22.30 di domani sera al numero 3482103204 (Cristian).