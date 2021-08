Da Sanremo a Tokyo per un oro olimpico: Alberto Biancheri "Grande Tortu, lo ricordo in allenamento a Pian di Poma" (Foto e Video)

“In rimonta, un grande Filippo Tortu, il ragazzo del vento che ama allenarsi sulla nostra pista d'atletica, insieme a Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Eseosa Desalu, ci regala un altro splendido oro”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha esultato alla vittoria della squadra italiana nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, nella quale ha corso anche Filippo Tortu, giovane atleta che si è anche allenato sulla pista matuziana.

“Una grande Olimpiade – termina Biancheri - che rimarrà per sempre nella storia per gli straordinari risultati ottenuti. Davvero felice per tutto il movimento sportivo italiano. Grande Italia!”