Imperia: venerdì la presentazione di "Diario delle storie d'amore sbagliate" di Sara Foresti

Venerdì 6 agosto alle ore 18. nel giardino del Delfo coffee & aperitif bar, nella galleria degli orti a Imperia Sara Foresti presenterà il suo libro "Diario delle storie d'amore sbagliate", Fabbri editore.



“Questo libro non è soltanto la collezione di storie amorose più o meno fallimentari. È il percorso, tappa per tappa, di una ragazza che decide di essere giusta lei, invece di affannarsi alla ricerca del ragazzo giusto. È il mio viaggio attraverso l’amore, quello che pensavo che fosse e quello che è” - spiega l'autrice.



"Sara fa il mestiere dei suoi sogni, in radio. È lì che ha conosciuto A., il suo compagno. Assieme hanno una figlia, che oggi ha cinque anni, e una vita che lei condivide giorno dopo giorno con i suoi cinquantamila follower su Instagram. Ma cosa c’era prima? E quante storie ci sono volute, per arrivare al lieto fine? Ripercorrendo avventure e disavventure sentimentali e sessuali, Sara ci fa un grande regalo: il ritratto puntuale, ironico e dolorosamente reale di una serie di uomini che a tutte può essere capitato di incontrare una volta nella vita. C’è l’Uomo mosca, quello che ti ronza intorno finché non l’ha vinta e poi ti dimentica con altrettanta efficienza, e lo Scaldaletto con il quale puoi darti il tempo di far guarire il cuore mentre ti alleni con gusto sotto le lenzuola; c’è il Narci che è talmente vuoto dentro da aver bisogno di riempirsi di te, e per fortuna anche il Toy boy con il quale scoprire che davvero l’età è soltanto un numero. E così via. Tra storie divertenti, ridicole, malsane o semplicemente sbagliate, Sara ripercorre la strada che l’ha portata dov’è oggi, alla scoperta di una grande verità: per trovare la “persona giusta” bisogna prima risolvere se stessi" - spiegano i promotori.