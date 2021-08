Diano Marina: visita serale al Museo Civico ma solo con green pass

Domani, venerdì 6 agosto, a partire dalle ore 21, nuova visita guidata al Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina. Per la prima volta, in osservanza alle recenti normative (DL 105 del 2377/2021) i visitatori potranno accedere al museo muniti di Green Pass.



"Guidati dallo staff del Museo, i visitatori potranno conoscere la lunga e sfaccettata storia del Golfo Dianese iniziando il loro viaggio nel tempo con le prime frequentazioni paleolitiche, proseguendo con l’insediamento degli antichi Liguri ed il successivo stanziamento di epoca romana, sino a giungere alle invasioni germaniche che condussero all’arroccamento nel Castrum Diani, nucleo primigenio dell’attuale Diano Castello. - ricordano dal Museo di Diano - Il percorso del Museo, dotato di supporti didascalici anche in inglese, francese e tedesco e ausili immersivi, illustra attraverso le sue dieci sale una ricca storia di insediamenti e persone, giunta sino a noi grazie ai reperti archeologici recuperati nel corso delle ricerche sul territorio, illustrati e commentati mediante accattivanti apparati grafici e ricostruttivi".

"Al piano terra di Palazzo del Parco è inoltre visitabile la Sezione Risorgimentale del Museo, imperniata sulla partecipazione dei dianesi Andrea Rossi e Nicola Ardoino alle Imprese Garibaldine e alla Spedizione dei Mille" - concludono.