Un manifesto ‘No Vax’ in pieno centro a Sanremo. E’ stato affisso per conto della Idu ‘Istanza diritti umani’. Nel manifesto viene scritto che il ‘green pass’ non limita la diffusione del Covid ma i diritti costituzionali.

Secondo la Idu l’immunità di gregge non è raggiungibile perché il virus muta continuamente, generando varianti resistenti ai vaccini.