Sanremo: la scorsa settimana prima presentazione del romanzo 'La costellazione del gatto' di Dario Daniele (Video)

Ottima partecipazione di pubblico per la prima presentazione de ‘La costellazione del gatto’, il libro del Prof. sanremese Dario Daniele, sl Floriseum di Sanremo.

L’ultimo romanzo dell’insegnante e scrittore matuziano sta ricevendo un’accoglienza molto buona, sia dalla critica che in termini di vendite nelle librerie e negli store online nazionali.

E’ un libro, diviso in tre parti, rivolto a giovani e adulti e racconta uno straordinario viaggio nel tempo attraverso la crescita dei due protagonisti. I due ragazzi-gatti vivono avvincenti avventure, si amano, incontrano misteriosi personaggi, riflettono sull’esistenza e su ciò che accade attorno a loro. Sullo sfondo un mondo ricco di sorprese, fatto di piccole e grandi meraviglie, vissuto anche con gli occhi di gatto, alimenta sempre più il loro desiderio di viaggiare e di conoscere. Il finale, imprevedibile, rivela come nulla nella vita debba ritenersi scontato e come il confine tra realtà e fiaba sia spesso sottile…

Non siamo di fronte a una favola anche se i gatti sono coprotagonisti paritari rispetto agli umani. I temi affrontati rimandano certamente a realtà conosciute e a episodi di cronaca recente, ma il dramma è sempre affrontato con garbo e la positività vince per il modo in cui i ragazzi affrontano la vita e superano gli ostacoli. Certamente si tratta di un omaggio ai gatti, animali splendidi, ma anche alla vita e alle emozioni.

La presentazione ha visto la partecipazione dell’editore Matteo Moraglia (Leucotea).