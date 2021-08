Pigna: domani l'imprenditore Riccardo Ruggeri darà il via alla rassegna "Incontri con lo scrittore"

Domani, mercoledì 4 agosto, a Pigna primo appuntamento della rassegna "Incontri con lo scrittore" promossa dallo chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini. Alle 18, in piazza Castello, l’imprenditore e scrittore Riccardo Ruggeri presenterà “Il cancro è una comunicazione di Dio”. L'ospite sarà intervistato dal giornalista Claudio Porchia.





"L'estate 2021 di Pigna si conferma ricca di appuntamenti interessanti e fra questi si inserisce anche la rassegna "Aperitivo con l'autore" proposta dallo chef Federico Lanteri, che da poco ha riaperto l’Osteria Martini, che si trova nella centrale e affascinante piazza Castello nel centro storico del paese dell’alta valle Nervia. - sottolineano gli organizzatori - Riccardo Ruggeri, oggi scrittore ed editore, nella vita ha fatto tanti mestieri da operaio a manager e da consulente di business a imprenditore. Orfano di un operaio della Fiat entrò nell’azienda torinese con la stessa qualifica all’Officina 5, fino a raggiungere i livelli più alti come Ceo del colosso New Holland, che portò a quotarsi alla borsa di New York".



"È stato il Sergio Marchionne degli anni Novanta. Da tanti anni Riccardo Ruggeri vive all’estero, dopo aver girato diverse parti del mondo si è stabilito definitivamente in Svizzera. - aggiungono - Ha pubblicato moltissimi libri come: “La Seduzione del Potere” “Una Storia Operaia”, “Parola di Marchionne”, “Oscene Parole”, “Parole in Libertà”, “Fiat, una storia d’amore (finita)”, “A NY alla caccia di segnali deboli”, “L’azienda del futuro. Dall’opificio all’agorà”, “La seduzione del potere”, “America. Un romanzo gotico”. Ruggeri acuto ed intransigente, educato e rispettoso, nei suoi libri non fa sconti a nessuno".



"Nel 2018, l’imprenditore ha scoperto di avere un cancro alla prostata ed ha affrontato la malattia proprio come ha affrontato ogni altra avversità nella vita. Si è affidato alla sanità pubblica italiana e si è ripreso la sua vita. Su questa complessa e difficile esperienza ha scritto un piccolo volume intitolato “Il cancro è una comunicazione di Dio”, che verrà regalato a tutti i partecipanti all’incontro" - ricordano gli organizzatori.





Il secondo incontro della rassegna è previsto per mercoledì 25 agosto sempre alle 18.00 con Raffaella Fenoglio, autrice di "Tre civette sui comò". "Foodblogger di successo è anche una cuoca curiosa alle prese con tastiera e macchina fotografica. Ama le cantine, le osterie e tutti i locali dove si trova genuinità degli ingredienti e ricerca della tradizione. Tra i suoi libri Pan e Pumata, che ispirerà la degustazione e l’ultimo fresco di stampa “Il taccuino della parole perdute”.



"Al termine degli incontri è previsto un aperitivo con degustazione di prodotti tipici delle aziende Grillo di Isolabona, Il Torrione di Pigna, Damele e Panificio Lia di Camporosso. - concludono - Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle direttive di prevenzione e sicurezza. È consigliato prenotare la propria partecipazione tramite messaggio whatsapp al numero +39 349 638 1330 o email: ristorantetorrione@hotmail.it"