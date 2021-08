Vallecrosia: 2 mln e mezzo di euro per riqualificare l'ex mattatoio e risolvere la problematica alla foce del fiume Verbone

Grazie a un finanziamento di 2,5 milioni di euro, sarà riqualificata la zona dell'ex mattatoio sul lungomare di Vallecrosia, parola del Sindaco Biasi.

La zona appare oggi abbandonata e fatiscente e l'obiettivo dell'amministrazione è di demolire completamente la struttura inutilizzata per due motivi: il primo di tipo estetico e il secondo di tipo idraulico, in quanto in questo tratto si registra un'anomalia causata dal fiume che nel tratto alla foce non prosegue dritto ma crea, girando, un'ansa, una curva a sinistra.

Questo crea un problema di portata idraulica che mette in condizione la città, nel suo tessuto urbano per circa 5000 abitanti di essere a rischio idrogeologico durante i periodi delle piogge. Tale intervento mirato provvederà a risolvere la problematica, mettendo a posto dunque l'aspetto idraulico e viario e al contempo quello dell'immagine della città.

Periodo di partenza previsto per le opere è la prossima primavera. Un cronoprogramma intenso e che prosegue spedito volto a migliorare la città e i suoi servizi. "L'amministrazione non si ferma - dice il Sindaco Biasi - e il cittadino è sempre al centro di ogni progetto".