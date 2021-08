Si trasferisce il ‘polo vaccini’ di Ventimiglia: da giovedì prossimo nuova sede in via Lamboglia

Continua l’intensa attività di vaccinazione a Ventimiglia organizzata grazie all’ottima collaborazione tra i medici di famiglia, l’Amministrazione comunale e l’Asl 1. La sede cambia indirizzo trasferendosi da Via Chiappori (palestra ex GIL) a Via Lamboglia 13, presso gli uffici di proprietà comunale prima occupati dai servizi territoriali dell’Asl.

“Il centro vaccini di Ventimiglia non si fermerà quindi neanche un giorno – sottolinea il Sindaco Scullino - ma continuerà nella nuova sede anche per quei cittadini che hanno la prenotazione già fissata in Via Chiappori (ex-GIL) e che saranno quindi vaccinati a partire dal giorno 5 agosto nella nuova sede di Via Nino Lamboglia n. 13. In questo modo sarà possibile liberare la palestra che sarà utilizzata dalle scuole a settembre”.

“Credo che il nostro centro vaccini di Ventimiglia – prosegue Scullino - sia forse l’unica esperienza in Liguria in cui il centro sia organizzato con la fondamentale e professionale collaborazione dei Medici di Famiglia sotto la diretta gestione dei nostri dipendenti comunali che ringrazio di cuore. Hanno tutti dimostrato grande dedizione e capacità organizzativa, spinti oltreché dal loro dovere dallo spirito di servizio in un momento sanitario non facile. Ringrazio anche i volontari che ci aiutano nelle attività di accoglienza e misurazione della febbre”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a vaccinarci – termina il primo cittadino - per noi e per gli altri, chi non vuole farlo è libero di scegliere diversamente ma per fortuna anche loro possono contare su chi si vaccina”. Per informazioni contattare il numero 3346206604.