Pontedassio: perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard-rail sulla SS28, morta una donna (Foto)

Incidente stradale mortale, questa mattina poco dopo le 10, sulla Statale 28 a Pontedassio. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolto solo l’auto sulla quale viaggiava la donna, sul sedile del passeggero, e il marito che era alla guida.

L’auto, un mini Suv Toyota, è finita contro il guard-rail per cause ancora in via d’accertamento e la donna, G.B., che viaggiava a fianco del marito che stava guidando, è rimasta incastrata all’interno. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi del personale medico del 118, dei militi della Croce rossa di Pieve di Teco, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. La donna è morta sul colpo.

L'uomo, anche lui 67enne e che ha riportato lievi ferite, è stato portato in ospedale in stato di shock. La Statale è rimasta parzialmente chiusa al traffico, per consentire i soccorsi, per alcuni minuti. Ora i Carabinieri dovranno capire i motivi dell'incidente che possono andare dal malore alla distrazione. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.