Passo avanti per l'Aurelia Bis Sanremo-Ventimiglia: la Regione approva il progetto definitivo per il 1° lotto

La giunta regionale ha approvato il programma triennale degli interventi 2021/2023 inserendo gli studi e la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento ‘Tangenziale Nord - tratto da Ventimiglia a Bordighera, primo lotto Ventimiglia-Camporosso’ del costo dichiarato di 2.678.000 euro.

“Si tratta di un importante passo in avanti per il territorio – ha detto il Consigliere ventimigliese Mabel Riolfo - e spero che l’opera, oltre a essere inserita nell’elenco del programma triennale, sia anche finanziata. In attesa del prossimo ‘step’ per il finanziamento dell’opera, mi ritengo quindi soddisfatta rispetto all’interrogazione che avevo presentato in consiglio regionale”.