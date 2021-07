Diano Marina: presentata la candidatura di Za Garibaldi "Sarò il Sindaco di tutti dalla mattina alla sera per Diano" (Foto e Video)

Lo ha annunciato giovedì scorso e oggi si è svolta la presentazione. Cristiano Za Garibaldi ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Sindaco di Diano Marina, dopo l’ultima Amministrazione guidata da Giacomo Chiappori e che lo ha visto suo vice.

Con la ‘benedizione’ del gotha del centrodestra provinciale e regionale, la presentazione di oggi ha visto per Za Garibaldi anche l’appoggio del Presidente della Regione, Giovanni Toti, ma anche degli Assessori Marco Scajola, Gianni Berrino e Alessandro Piana, ma anche dei Consiglieri Riolfo e Cerri. Con loro anche i Consiglieri comunali di Imperia Monica Gatti e Davide La Monica e gli esponenti di Fratelli D’Italia Fabrizio Cravero e Paolo Strescino. Presente anche il Presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi.

Appoggiata da ‘Cambiamo con Toti’, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, la lista che supporterà Za Garibaldi sia chiamerà ‘Vivere Diano’ ed avrà come slogan ‘Il Sindaco di tutti’: “Io sono presente dalla mattina alla sera per la mia città da 10 anni e lo ero anche prima quando stavo in opposizione”. Preoccupa la candidatura di Parrella con lo ‘spin doctor’ Ferrari? “Nessuna, perché guardo la mia strada e sono di avere la coscienza a posto e di aver fatto il meglio per la mia città mentre l’appoggio di Chiappori non può che farmi piacere. Per noi Diano deve essere sempre più vivibile in chiave green e smart”.

Za Garibaldi ha trovato l’appoggio di Giovanni Toti e di ‘Cambiamo’: “E’ una candidatura di grande qualità che coglie l’esperienza della passata amministrazione e cambia marcia per il futuro di Diano, seguendo una strada tracciata di opere pubbliche, servizi ai cittadini e valorizzazione turistica come il recupero delle spiagge e delle coste. Una candidatura che ha il sapore della continuità e l’energia della novità. Mi auguro che Diano sia un interlocutore di qualità come è stata fino ad oggi e noi stiamo investendo in lavoro degli Assessori ma anche sul piano economico. C’è molto da fare ed è un’avventura che Regione e Comune di Diano affrontano insieme”.

Appoggio pieno dell’attuale Sindaco, Giacomo Chiappori: “Scherzosamente posso dire di avergli insegnato a vivere e sono convinto che Cristiano farà quanto finora non siamo riusciti a fare in questi 10 anni. Da ‘Viva Diano’ siamo passati a ‘Vivere Diano’ e la continuità c’è. Abbiamo progetti fermi come l’Incompiuta e il palazzetto ma anche la scuola che dovrebbe andare a bando a settembre. Questa una parte del programma e il resto lo vedrà lui”.