Domani secondo appuntamento con 'Bajardo Lectures': lezione-spettacolo intitolata 'Dante e le arche di fuoco'

Domani alle 18 le 'Bajardo Lectures', dopo la riuscita inaugurazione della scorsa settimana, proseguono con la lezione-spettacolo intitolata 'Dante e le arche di fuoco: Farinata degli Uberti e altri eretici'.

È una delle iniziative promosse dall’Accademia della Pigna per celebrare il settimo centenario della morte del Sommo Poeta. In questa occasione, nello scenario incantato dell’antica Chiesa terremotata di San Nicolò, sarà relatore l’Accademico della Pigna Marco Innocenti il quale commenterà e illustrerà il canto X dell’Inferno dantesco. La declamazione del canto viene affidata alla voce di Gioacchino Logico, medico e attore che ha escogitato la sua riuscita formula del Dante 'sanza leggìo'.

L’incontro bajocco, sostenuto dal Comune e dall’associazione turistica Pro Loco Bajardo, sarà gratificato della partecipazione del conte Pier Felice degli Uberti, storico genealogista di fama internazionale, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, in qualità di ospite d’eccezione. A fare gli onori di casa sarà come sempre l’organizzatore Freddy Colt nelle sue vesti di Presidente dell’Accademia della Pigna e del Circolo Ligustico Arte e Ambiente. L’ingresso è libero, nel limite dei posti disponibili. Non è necessaria la prenotazione.

La rassegna proseguirà poi l’8 agosto con la prima conferenza-concerto organizzata in collaborazione con l’associazione Sanremo Opera Theatre e dedicato alla lirica con 'L’Angelo Ispano', un omaggio alla leggendaria soprano Maria Malibran reso dall’Ensemble 'Le donne della Malibran' con musiche di Rossini, Donizetti, Meyerbeer e altri.