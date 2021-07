Ventimiglia: giovedì 5 agosto il Consiglio sulla pratica Coop di via Tacito, ecco come voteranno i gruppi

Non è ancora stato convocato ufficialmente (lo sarà venerdì prossimi) ma è stato già deciso per giovedì 5 agosto alle 20 il Consiglio comunale di Ventimiglia sulla pratica della Coop di via Tacito.

Una assise che non sarà monotematica, ma che vedrà i fari puntati sulla pratica che, in questi ultimi giorni ha visto una maggioranza ‘spaccata’ e con soprattutto la Lega contrapporsi a quanto proposto dal Sindaco. Mentre il partito del Carroccio si vedrà lunedì prossimo per prendere decisioni probabilmente definitive, ci si chiede ovviamente cosa faranno gli altri Consiglieri di maggioranza, ma anche di opposizione.

La lista civica ‘Scullino Sindaco’ sembra divisa a metà, con un Consigliere che voterebbe a favore e un altro contro mentre ancora da capire cosa faranno Bartolomeo Isnardi (FdI) e Francesco Mauro (Gruppo misto) anche se voci di corridoio vedrebbero il primo astenersi e il secondo votare a favore. Forza Italia, con Cristina D’Andrea potrebbe votare a favore (nonostante l’opposizione del partito) ma, vero e proprio ago della bilancia potrebbe essere il voto dell’opposizione.

Nei giorni scorsi è emersa la possibilità che alcuni esponenti della Lega possano cambiare idea sulla votazione ma, almeno per ora, la posizione della Lega rimane di contrarietà: “Lunedì – ha dichiarato il Commissario cittadino Simone Bertolucci - ci sarà una riunione di partito prima del Consiglio per l’analisi di un paio di elementi nuovi della pratica”. Non è da escludere, quindi, che con qualche modifica alla pratica, alcuni esponenti del carroccio possano tornare sui loro passi. “Da parte mia – prosegue Bertolucci – proseguiamo nella nostra contrarietà, a meno che non ci siano elementi dell’ultimo minuto. Noi non vogliamo creare bagarre. Rimaniamo una maggioranza, ma noi rimaniamo un gruppo forte, che pesa all’interno. Poniamo le nostre motivazioni sulle pratiche, ma non è certo nostra intenzione mettere i bastoni tra le ruote all’Amministrazione. Sulla pratica siamo stati sempre contrari ma, se ci saranno novità le prenderemo sicuramente in considerazione”.

Sul fronte opposizione il Partito Democratico non si sbottona più di tanto e rimane in attesa di conoscere con maggiore attenzione le modifiche alla pratica: “Non abbiamo deciso – ci ha detto Domenico De Leo - ma stiamo assistendo ai ‘balletti’ della maggioranza. Il nostro sarà sicuramente un voto che maturerà in estrema franchezza e serenità, ma che partirà anche dal riconoscimento che è una pratica nata nella nostra Amministrazione, ripresa da quella Scullino che l’ha cambiata in alcuni punti. Voteremo con serenità che, dobbiamo dirlo, non troviamo nella maggioranza, al cui interno vede scontri al vetriolo all’interno. Occasioni per vedersi ne hanno avute tante e ci risulta che a oggi non abbiano ancora deciso. Giocano a sgambettarsi tra loro sulla vita dei cittadini, che attendono una decisione e una posizione chiara”. Nessuna decisione, quindi, all’interno del PD, anche se dalle parole di De Leo si capisce una manovra attendistica che, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, potrebbe terminare con un voto favorevole.

Non tutta l’opposizione è però allineata al PD e alla lista ‘Ioculano Sindaco’. La conferma ci arriva da Gabriele Sismondini (Ventimiglia Riparte): “Sto ancora valutando il da farsi. Sto studiando il progetto e sono però convinto che, in quella zona residenziale, un complesso commerciale non starebbe molto bene. Mi riservo ancora di decidere”. In questo caso sembra che però Sismondini possa votare in modo contrario.

In opposizione c’è anche Massimo D’Eusebio di ‘Alternativa Intemelia’, che ha confermato di voler prendere una decisione autonoma insieme al suo gruppo: “Posso dire che pressioni in merito ne ho ricevute, ma ancora non ho deciso. Sicuramente non ho intenzione di dare una mano né a Scullino e tanto meno alla Lega. Io farò, a prescindere, quello che è giusto per me. Secondo me la Lega deve prendere una decisione perché personalmente non voglio fare la ‘stampella’ di nessuno. Abbiamo già fatto una riunione preliminare con gli esponenti di ‘Alternativa Intemelia’, anche perché voglio portare l’idea di tutti in Consiglio. Ma la decisione definitiva verrà presa nella riunione del 3 agosto e, anche in quel caso, non divulgherò comunque quale sarà”. La posizione di D’Eusebio sembra chiara e comunque contraria alla pratica, ma la decisione si potrà sapere solo nel corso del Consiglio comunale.

Domani sera è previsto un Consiglio comunale molto tecnico e, sicuramente, meno importante sul piano politico. Una assise che voterà gli equilibri di bilancio e non porterà particolari scossoni, con l’obiettivo che si sposterà poi alla prossima settimana quando si attende un consiglio particolarmente caldo.

E se la pratica non dovesse passare? Ci sarà la possibilità di un ricorso, ma ovviamente si tratta di un progetto diverso da quello della pratica Dimar che vedeva anche il pubblico interesse mentre, in questo caso, si tratta di una variante urbanistica che il Consiglio può approvare o meno. Anche se, ovviamente, le diatribe tra i partiti di maggioranza hanno creato il classico chiacchiericcio politico, alimentato già da diverse settimane.