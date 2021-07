Sanremo: domani in Consiglio la riduzione della Tari per il Covid, si arriva fino al 48% (le tabelle)

Verrà votato e adottato domani, nel corso del Consiglio comunale di Sanremo convocato per le 17.30, il piano finanziario e l’approvazione delle tariffe Tari per il 2021, con la fissazione delle scadenze di versamento e l’approvazione delle agevolazioni Covid per le utenze non domestiche.

Si tratta di misure agevolative, destinate al sostegno economico per l’anno in corso per le utenze destinatarie di provvedimenti di chiusura totale o parziale emanati per fare fronte all’emergenza da Covid-19. La copertura del mancato gettito, conferma l’Amministrazione, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Le agevolazioni sono applicate d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento. Alle utenze adibite a ‘Bed & Breakfast’, ‘Affittacamere’ e ‘Appartamenti per vacanze’ è riconosciuta una riduzione del 48% del tributo dovuto per l’intera annualità.

Il 48% di riduzione è previsto anche per: scuole private, associazioni, palestre, cinema e teatri, alberghi, campeggi, agriturismo, estetisti, odontotecnici, agenzie, discoteche, artigiani, parrucchieri e dehors. Tutte le riduzioni, per un totale di quasi 2 milioni di euro, sono elencate nelle tabelle qui sotto.