Imperia, Scajola non ci sta e risponde al Pd: “La ciclabile non è stata bocciata dalla Regione. Sono menzogne messe in giro ad arte”

“A voi questa sembra una bocciatura tranchant? Una doccia fredda? Vi sembra qualcosa che mette fine al progetto? Che può fare slittare la fine dei lavori?", chiede indignato Scajola -. "Domani, comunque, farò un quadro dettagliato della situazione. Caro Pd - chiosa il sindaco rivolgendosi al partito -, no, il progetto non sarà quello che avete immaginato voi. E non soltanto perché saranno realizzate tutte le migliorie (vedi sotto), ma semplicemente perché il vostro sarebbe irrealizzabile, visto che siete riusciti persino a sbagliare le misurazioni. E vi prego, come vi affannate continuamente a rivendicare anche meriti che non avete, abbiate il buon gusto di non nascondervi dietro i tecnici di fronte a tali, gravi mancanze. Queste sono le migliorie che non erano presenti nel progetto di Abbo e del Pd e che, se fosse per loro, non sarebbero fatte: il nuovo acquedotto Roja tra il Prino e Lungomare Vespucci, che andrà a connettersi a quello già realizzato sino alla Rabina, una corsia per il trasporto pubblico locale ecologico tra Oneglia e Porto Maurizio; un ascensore panoramico davanti al Comune; il miglioramento delle nuove rotatorie di via Trento e degli Argini destro e sinistro; la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale di collegamento con la stazione ferroviaria; l'estensione del percorso ciclopedonale sino alla zona dell'Incompiuta, l'illuminazione della pista ciclopedonale e l'installazione di telecamere 4K; la valorizzazione della vegetazione storica; la riqualificazione della fontana e dei giardini Winter, acquisiti al patrimonio del Comune insieme a molti terreni non previsti inizialmente e ai capannoni dell'ex scalo merci della stazione di Oneglia; l'illuminazione scenografica delle arcate storiche di contenimento di viale Matteotti”.