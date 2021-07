Triora: cittadinanza onoraria per Tommaso La Mendola, un riconoscimento per l'ex segretario prossimo alla pensione

Ieri il consiglio comunale di Triora ha conferito la cittadinanza onoraria a Tommaso La Mendola. L'ex segretario comunale del paese delle streghe e attuale segretario generale del Comune di Sanremo, prossimo alla pensione, ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Massimo Di Fazio.

Nel corso dell'assise è stato ricordato il curriculum di alto profilo che ha caratterizzato la carriera di La Mendola. Un cammino che l'ha legato profondamente a Triora dove è stato segretario comunale dal 1983 al 1989. Inoltre, dal 1992 al 1994 aveva assunto la reggenza a scavalco dal Comune di Molini di Triora. In quegli anni ha curato numerose pratiche importanti, come la stipulazione di contratti con le imprese ardesiache. È soprattutto in campo turistico e culturale che La Mendola è intervenuto con vigoria, per lo sviluppo del potenziale e delle peculiarità dell’intero territorio, compresa la frazione Monesi.



L’ex funzionario Sandro Oddo lo ricorda come un vulcano di idee, in grado di innovare ed anche stupire. E’ stata la sua tenacia nel perseguire gli obiettivi che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo turistico e culturale di Triora. "Le sue profonde doti umane e la serietà e competenza nel curare le pratiche dei cittadini, lo hanno fatto ben presto benvolere, tanto che quando l’11 dicembre 1989 si dimise dalla carica un nutrito gruppo di persone firmò un appello chiedendogli di soprassedere dalla decisione.- ricorda Sandro Oddo, memoria storica di Triora e segretario dell'associazione ProTriora - Grazie ai buoni rapporti con il dott. Enzo Bernardini, illustre studioso e funzionario dell’Istituto Geografico De Agostini di Novara, nell’anno 1986 si fece promotore della redazione e della stampa della prima Cartoguida “Triora e il suo territorio”, che si avvalse della collaborazione di eminenti studiosi (De Pra, Martini, Ricci Schmucker, Montagna, Massajoli, Lorenzo Lanteri) e di aderenti all’Associazione Turistica Pro Triora".



"Nel 1988, intuendo la particolarità dell’ormai celebre processo per stregoneria a Triora, con l’importante aiuto della Pro Triora, si impegnò in modo determinante per l’organizzazione di un convegno sulla stregoneria, curando personalmente i rapporti con i vari relatori di chiara fama, ottenendo anche la collaborazione del Casino di Sanremo, dove si tenne un’appendice “mondana”. - prosegue - L’evento ebbe un risalto eccezionale, con articoli su giornali e riviste, interviste e riprese di televisioni private e pubbliche. Con l’intenzione di propagandare la storia, le tradizioni e le bellezze del territorio triorese, valorizzò l’attività della Pro Triora Editore, seguendo ogni fase della pubblicazione “La medicina popolare nell’alta valle Argentina”, ottenendo anche la collaborazione del dottor Lorenzo Vigo e del compianto artista Sieber Rainer".



"La pubblicazione, grazie al dottor Lorenzo Lanteri, allora direttore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Savona, fu presentata anche a Savona, con la presenza di un attento pubblico. La collaborazione con la Pro Triora continuò anche in seguito (e continua tuttora), coordinando le prime pubblicazioni della casa editrice, cioè: “Davanti al Redentore”, “Cultura e tradizioni in alta valle Argentina”, “Andagna”. - spiega Oddo - Favorì e sostenne sempre la gestione del museo etnografico e della stregoneria da parte della Pro Triora, dando anche qualche consiglio per suo il costante miglioramento e la propaganda. Recentemente si è impegnato per costituzione dell’Unione dei Comuni della valle Argentina".

Ad assistere e ad applaudire erano presenti amici e funzionari, sindaci della vallata, rappresentanti della Pro Triora e un gruppo della stazione locale dei Carabinieri. Un brindisi ed un rinfresco hanno degnamente concluso la giornata, mentre i presenti ricordavano il periodo trascorso nell’alta valle dal segretario premiato.