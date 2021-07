Messa in sicurezza delle infrastrutture: dal Governo 2.6 milioni sulla provincia di Imperia

Ci sono 2.687.079 per la provincia di Imperia, tra gli 1,15 miliardi di euro stanziati a livello nazionale per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuove infrastrutture e relativa rete viaria. Una misura economica prevista dal Governo, nell’ambito del Decreto Agosto e salutata con soddisfazione dal Movimento 5 Stelle.



“Grazie alle nostre misure previste nel Decreto Agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono ora disponibili 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuove infrastrutture e relativa rete viaria. Le risorse, che si articolano nel periodo 2021-2022-2023, sono parte di un finanziamento per la messa in sicurezza della rete di Province e Città Metropolitane cominciata già nel 2018 e che complessivamente ammonta a 6,9 miliardi di euro - ha spiegato l’On. Roberto Traversi esponente del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati - Si tratta di investimenti fondamentali e destinati a numerose attività come la progettazione, la verifica della sicurezza, il dissesto idrogeologico o la vulnerabilità sismica”.

Alla Liguria sono stati destinati complessivamente 11.522.811 euro. Oltre ai 2.6 milioni destinati alla provincia di Imperia, il resto delle risorse sono state così ripartite: 2.177.698 euro per Savona, 4.051.153 euro per Genova e 2.606.880 euro per la provincia di La Spezia.

“Con questo decreto poniamo l’ultimo tassello a un processo di verifica e controllo di tutte le nostre infrastrutture, indispensabile per una mobilità sicura e efficiente” - ha concluso Traversi.