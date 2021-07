Incidente ad Arma di Taggia: scontro tra un'auto e uno scooter sull'Aurelia

Incidente questa mattina sull'Aurelia ad Arma di Taggia. Un'auto e uno scooter si sono scontrati all'altezza del distributore di benzina, prima dell'incrocio con via Boselli.



Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto i due mezzi procedevano entrambi in direzione Sanremo, quando l'auto ha svoltato per entrare dalla stazione di servizio, colpendo così il motorino che stava sorpassando. La dinamica esatta è al vaglio dei Carabinieri intervenuti pochi minuti dopo l'accaduto.

E' stato subito richiesto l'intervento dei soccorsi al 118 che ha inviato le squadre del personale sanitario e due ambulanze, una della Croce Verde e una della Croce Rossa. Per fortuna nonostante l'urto, i coinvolti hanno riportato all'apparenza ferite non gravi che saranno oggetto di accertamenti all'ospedale di Sanremo.