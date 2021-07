Giovani turisti presi a sprangate a Imperia: carabinieri indagano per tentato omicidio

Nella notte a Imperia, due turisti tedeschi, uno minorenne e l'altro appena maggiorenne, sono stati brutalmente presi a sprangate. Gli stranieri sono stati costretti a trovare rifugio nei bagni del McDonald del capoluogo. Lì hanno chiamato il numero di soccorso e spiegandosi in inglese sono riusciti a far capire l'emergenza. Dopo breve sono stati raggiunti dal personale sanitario e dalle ambulanze.

All'arrivo dei soccorritori i due giovani erano in evidente stato di shock e versavano in una pozza di sangue. Il minorenne sta lottando tra la vita e la morte all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato ricoverato d'urgenza per un trauma celebrare con versamento di sangue interno. L'amico, invece, ricoverato al nosocomio di Imperia, ha riportato traumi agli arti e al bacino e ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.