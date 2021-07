Editoria: l'autrice sanremese Silvana Roselli tra i 49 scrittori impegnati in 'Vacanze e altri disastri'

L'autrice sanremese Silvana Roselli è uno dei quarantanove scrittori provenienti da ogni parte d'Italia, impegnati nella stesura della raccolta ‘Vacanze e altri disastri’, un neonato progetto a scopi benefici.

Tutto ha avuto origine da una storia triste, che vorrebbe tanto avere un lieto fine. C'era una volta una famiglia felice: mamma, papà e tre bambini. C'era anche, e ancora c'è, su Facebook un gruppo dal nome suggestivo ‘Il Cazzeggio di IoScrittore’, che accoglie persone animate dalla stessa passione per i libri, i tornei letterari e per le cose un po' folli.

Un giorno al papà dei tre bambini capita di restare senza lavoro e poco tempo dopo arriva la tragedia: una malattia incurabile si porta via la mamma. Gli amici si stringono attorno al papà e arrivano i primi aiuti, ma non è abbastanza. Un grande amico della famiglia lancia un appello sul gruppo del ‘Cazzeggio’ e parte la mobilitazione: scrittori, alcuni affermati, altri sconosciuti, editor, grafici, commercialisti, tecnici, ognuno di loro regala un po' del proprio tempo e delle proprie competenze e in poche settimane nasce ‘Il Cazzeggio Solidale’, un gruppo di una cinquantina di persone che, divertendosi come matti, tra esilaranti burle e notti insonni di lavoro, mette insieme un'antologia di racconti il cui ricavato servirà ad aiutare quella sfortunata famiglia.

Il titolo dell'antologia è ‘Vacanze e altri disastri’, 49 racconti con la prefazione di Piergiorgio Pulixi, che grazie al tema leggero della vacanza, affrontato con ironia e finezza, potranno regalare tanti momenti di sano relax ai lettori, consapevoli che con l'acquisto del libro potranno contribuire a un'opera di grande solidarietà. Aiutare gli altri ci arricchisce, sempre, e con ‘Vacanze e altri disastri’ si può aiutare divertendosi. L'antologia è disponibile su Amazon, in formato cartaceo e e-book.