Bajardo: progetto per parcheggi al posto del verde in via Roma, protesta e petizione di alcuni 'bajocchi' (Foto)

Una serie di residenti e proprietari di appartamenti a Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, hanno inviato una lettera aperta al Sindaco, Francesco Laura, corredata da una petizione.

I firmatari, infatti, sono venuti a conoscenza di un progetto che prevede un aumento di spazi ad uso parcheggio nel tratto di via Roma, lato sud, dal ristorante Jolanda all’ex distributore di benzina. Tutti hanno espresso il loro dissenso e la contrarietà al progetto: “In quanto parte dell'area interessata – dicono - è attrezzata a verde pubblico, con aiuole e filari di alberi di alto fusto (principalmente Platani), esistenti da oltre 100 anni. Ridurre questo spazio per aumentare la capacità di posti macchina è ritenuta una scelta controcorrente, rispetto alla tendenza generalizzata, che vuole, per una maggiore qualità della vita e vivibilità dei luoghi, i centri abitati liberi da traffico veicolare , riservando solo ai residenti o agli aventi diritto, la possibilità di transito e sosta nei periodi consentiti”.

I firmatari della petizione hanno anche ricordato che, le aree verdi Comunali appartengono a tutta la comunità e queste scelte dovrebbero essere condivise da tutti: “Per questo chiediamo un dibattito pubblico relativo al progetto e le intenzioni dell'Amministrazione, sperando di essere convocati ed ascoltati”.

Dal Sindaco Francesco Laura viene confermato che, al momento, non è arrivato nulla in Comune “Aspetto con ansia. Se tutti i problemi di Bajardo riguardano un’aiuola che funge da water per tutti i cani del paese, povera la nostra Bajardo. Sarebbe anche utile sapere quanti veri residenti hanno firmato la petizione”.