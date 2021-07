Camporosso: con l'effetto 'Green pass' circa 1.000 persone per fare il vaccino, lunedì torna la 'Open night' (Foto)

Anche stasera afflusso record per la vaccinazione ‘Open night’, all’hub di Camporosso. Alle 19 lunghe code e almeno 600/700 persone in coda per fare l’inoculazione.

Alla fine della serata, anche con l’intervento delle forze dell’ordine, la situazione è tornata alla normalità con circa 400 vaccinazioni eseguite e la conferma che la serata si ripeterà lunedì prossimo.

Qualche attimo di tensione all’inizio della serata ma poi è tornata la tranquillità. Ancora una volta, come mercoledì e ieri, è salita la ‘febbre’ da vaccinazione, vista la decisione del Governo in relazione al ‘Green pass’.