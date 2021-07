Ventimiglia: ripulito il rione Baussi da un gruppo di ‘Volontari individuali’ (foto)

Grandi lavori oggi a Trucco dove i ‘Volontari individuali’ hanno fatto gruppo ed hanno iniziato una collaborazione per ridare lustro alla piccola frazione della valle Roya esibendosi in sfalcio e pulizia del rione Baussi. La figura del volontario individuale è prevista da un regolamento specifico del comune di Ventimiglia per l'impegno civico. “Un caro ringraziamento agli operatori ed in particolare a Marco che con pazienza e riuscito a coinvolgere tutti nell'impresa … Grazie a Raffaella Katia Sonia Raffi e Giuseppe. Bellissimo lavoro”.