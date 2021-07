20 anni di Sanremonews: Bruno Gambarotta protagonista della serata a Isolabona (foto)

Prosegue con successo il programma degli appuntamenti promossi dal gruppo editoriale Morenews per festeggiare i 20 anni di attività della testata online Sanremonews. Dopo il successo della “Notte dell’umorismo” che si è svolta a Riva Ligure, si è svolto ieri fra gli applausi del numeroso pubblico anche l’incontro con Bruno Gambarotta a Isolabona.

Un incontro divertente e ironico condotto dal giornalista Claudio Porchia che insieme al sindaco di Isolabona, Augusto Peitavino hanno intervistato lo scrittore astigiano.Per il gruppo editoriale è intervenuto Giovanni Cosentino che ha portato i saluti della nostra testata online.

Al centro della serata, “La confraternita dell’asino”, l'ultimo libro di Gambarotta che ha intrattenuto il pubblico anche con i suoi divertenti ricordi legati alla Rai ed alla sua prima apparizione televisiva con Adriano Celentano. Al termine, in molti si sono fermati per acquistare il libro e avere una dedica dal simpatico protagonista della serata.



Bruno Gambarotta prima dell’incontro ha cenato presso il ristorante Bruno, dove ha potuto gustare i piatti tipici del territorio, come i Barbagiuai e il fucassun, accompagnati dal classico Brandacujun ed i deliziosi ravioli al pizzico con il ripieno di verdure. Lo scrittore, che è anche un attento critico gastronomico, prima di lasciare il locale si è voluto complimentare con i titolari ed ha promesso che alla prima occasione ritornerà a trovarli.



"Con questo prestigioso ospite – dichiara Enrico Anghilante editore del gruppo Morenews - proseguono gli eventi organizzati per festeggiare un compleanno molto importante non solo per noi, ma per l’informazione di tutta la provincia. Con Bruno Gambarotta il nostro gruppo ha collaborato molte altre volte in passato e siamo contenti che abbia accettato il nostro invito anche in questa occasione. Un ringraziamento anche al sindaco ed all’amministrazione comunale di Isolabona che hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo e che per noi vuole essere un segno di attenzione e di vicinanza verso l’entroterra ed i paesi più piccoli, che spesso non dispongono di grandi risorse da destinare agli eventi estivi".



Il prossimo appuntamento in valle Nervia con gli eventi del ventennale di Sanremonews sarà il prossimo 22 agosto a Pigna con un incontro con l’attore comico e chef Stefano Bicoccchi in arte Vito.