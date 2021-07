Confermato il calendario delle vaccinazioni serali: domani a Sanremo, giovedì a Imperia e venerdì a Camporosso

E’ stato confermato il calendario delle ‘serate vaccinali’ di questa settimana nella nostra provincia. Saranno tre, come nel resto della regione e, da questa tornata entra anche l’hub di Camporosso.

Si parte domani sera a Sanremo, come sempre al Palafiori dove la scorsa settimana si sono vaccinate quasi 300 persone. Seguirà Imperia, nella serata di giovedì mentre a Camporosso ci si potrà vaccinare venerdì.

Per tutte e tre le serate gli orari sono confermati tra le 19 e le 22 e, come accaduto la scorsa settimana, non sarà necessaria la prenotazione. Dall’Asl 1 Imperiese, ovviamente, ci si augura come auspicato ieri dal Direttore Generale Falco al nostro giornale, che la popolazione risponda in massa come accaduto negli ultimi ‘open night’.

Durante le tre serate, fino ad esaurimento scorte, sarà possibile fare la prima dose di vaccino con richiamo a 21 giorni o anticipare la seconda dose nei seguenti casi:

- Pfizer: se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni);

- Moderna: se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni);

- Vaccinazione eterologa: le persone con meno di 60 anni che hanno fatto AstraZeneca possono anticipare la loro seconda dose di Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane).