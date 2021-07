G8 di Genova, vent'anni dopo. Il Comune di Sanremo non autorizza ANPI e Sardine per una proiezione

Sardine Ponentine e ANPI Sanremo si sono scagliate contro il Comune per la mancata autorizzazione a trasmettere "vent'anni dalla scuola Diaz". La proiezione che avrebbe ripercorso gli eventi del G8 di Genova, doveva interessare la facciata di un edificio.



"Noi, Sardine Ponentine e ANPI Sanremo, avevamo capito che non potevamo usare per 'l'osceno e pericoloso' proposito di fare una riflessione sul G8, una facciata di proprietà del Comune, ma non sapevamo che non potevamo neppure poggiare sul sacro suolo matuziano un proiettore per proiettare sulla facciata di un anonimo condominio la nostra proiezione" - commentano.



"Sempre perché il nostro Comune ha tanto a cuore la protezione del mondo giovanile, affinché non venga turbato da immagini, invece, da aprire piazze, piazzette, vicoli, stradine alla movida, alla musica, alle sfilate di moda, ai giochi del Casino, per la crescita e la formazione della matuziana gioventù. La giunta si è espressa: tenuto conto degli indirizzi politici in merito agli eventi ed intrattenimenti per l'estate 2021'. - concludono - Si legga: meglio una bella bevuta che un momento di informazione e riflessione. Grazie giunta, grazie sindaco".