Sanremo: a un mese e mezzo dall'apertura il Casinò è sopra la media giornaliera degli incassi pre Covid (Video)

“Siamo piuttosto soddisfatti perché, sia il nostro ottimismo che soprattutto il lavoro dei nostri impiegati ci stanno portando buoni risultati”.

Sono le parole di Adriano Battistotti, presidente del Cda della Casinò Spa di Sanremo, commentando la situazione della casa da gioco matuziana, a oltre un mese dall’apertura e a poco meno di un mese dal Ferragosto, il momento clou dell’estate. “In questo mese dopo l’apertura, possiamo tracciare un mini bilancio, pur senza sovrapporsi esattamente agli incassi del 2020 e del 2019. Guardando la media giornaliera di quest’anno siamo leggermente sopra a quella pre Covid. Vedremo se questo entusiasmo proseguirà per tutta l’estate, anche se si tratta di mesi tradizionalmente favorevoli e, quindi, vediamo a questi con ottimismo”.

Abbiamo anche chiesto al Presidente Battistotti cosa pensa dell’introduzione del ‘Green pass’ per entrare eventualmente al Casinò: “Se è la chance per rimanere aperti, ben venga. Noi non ci siamo mai tirati indietro per poter garantire alla nostra clientela la maggiore salvaguardia possibile. Già a marzo 2020 abbiamo installato divisori di plexiglass, termo scanner ed altro. Soluzioni che sono importanti e vogliamo garantire un protocollo sanitario che funzioni. Quindi ci adegueremo anche al green pass”.