Ospedaletti: con ‘Le Stelle sul Mare’, mercoledì si andrà ‘In Viaggio sulla Luna’

Dopo il successo dello scorso anno torna anche quest'estate la rassegna ‘Le Stelle sul Mare’, organizzato dall‘associazione Stellaria in collaborazione con il Comune di Ospedaletti.

Il primo appuntamento, fissato per mercoledì 21 luglio, sarà dedicato alla Luna, dalle 21.30 alle 23.30 attraverso i telescopi messi a disposizione sarà possibile compiere un vero ‘viaggio’ verso il nostro satellite, per ammirare da vicino i crateri, le valli e le montagne della Luna. Ad occhio nudo il pubblico sarà guidato tra stelle e costellazione, per prendere o riprendere confidenza con i protagonisti della volta celeste.

Si proseguirà il 4 agosto con protagonisti i due giganti del Sistema Solare, Giove e Saturno, e il 4 Settembre con un viaggio tra le stelle del cielo estivo.

La postazione osservativa sarà allestita sul Piazzale al Mare nei pressi dell’ex scalo merci ‘La Piccola’. Partecipazione libera.

Informazioni: www.astroperinaldo.it. Messaggi WhatsApp al numero +39 3485520554



(in basso la locandina completa dell'evento)