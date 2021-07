Sanremo: appartamento distrutto da un incendio nei vicoli di Coldirodi, un uomo miracolosamente illeso (Foto e Video)

Un appartamento di via Rambaldi 10, in frazione Coldirodi a Sanremo, è andato completamento distrutto da un incendio, divampato per cause ancora in via d’accertamento, questo pomeriggio poco dopo le 16.30.

E’ stato il proprietario dell’alloggio, un magrebino di una sessantina d’anni, che era all’interno, a dare l’allarme. Fortunatamente le fiamme lo hanno svegliato ed è riuscito a uscire dall’appartamento e a chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento l’incendio e ‘smassato’ l’interno della casa, portando via mobili e suppellettili. Fortunatamente non si registrano feriti ma, ovviamente, l’appartamento andato a fuoco è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno subito interpellato i servizi sociali, per trovare una sistemazione all’uomo, che viveva nell’appartamento insieme alla moglie e a due figli. Non è da escludere che possa essere portato a Casa Serena.