A ‘2 ciapetti con Federico’ Liguria Popolare annuncia un’interpellanza al mese sul completamento dell’Aurelia Bis

“Verrà depositata un’interpellanza al mese per avere sempre il resoconto sullo stato di avanzamento della pratica, perché noi non molliamo la persa”. A parlare nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ sono Antonio Bissolotti e Andrea Artioli, rispettivamente segretario politico e segretario provinciale di “Liguria Popolare – Noi con l’Italia”, in merito al completamento del tratto sanremese dell’Aurelia Bis. Nei giorni scorsi infatti, dopo l’ordine del giorno votato all’unanimità da parte del consiglio comunale, è avvenuta la richiesta di inserimento dell’opera tra quelle per le quali sarà nominato dal Governo un commissario che ne seguirà il progetto.

“Noi non abbiamo puntato il dito contro nessuno perché non ci interessa fare polemiche – ha detto Bissolotti - la Regione si è accorta della situazione solo dopo l’ordine del giorno predisposto su iniziativa di Andrea Artioli e di Liguria Popolare. A noi interessa che ci sia attenzione sull’argomento e che si porti a casa il risultato”. “La Regione Liguria quando doveva esserci non c’è stata – ha aggiunto Andrea Artioli - A me fa rabbia perché buona parte della giunta regionale è rappresentata da politici espressione del territorio, che hanno chiesto consenso in città ed avevano point in via Roma, ma poi sono spariti dopo le elezioni. Noi non abbiamo eletto queste persone perchè percepissero un ‘reddito di cittadinanza regionale’ “.

